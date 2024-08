Führerloser Pritschenwagen sorgt für wilde Szenen

Gegen 16 Uhr stellte der Besitzer seinen Pritschenwagen an seiner Wohnadresse in Thüringerberg ab. Kurz darauf machte sich das unbesetzte Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache selbstständig, rollte über eine Böschung und stürzte auf die darunterliegende Jagdbergstraße. In der Folge überschlug sich das Nutzfahrzeug und blieb wenige Meter unterhalb der Straße auf dem Dach liegen.