Lenker abgelenkt: Ehepaar mit Auto überschlagen

Gleich zwei Fahrzeugüberschläge forderten am Dienstag Einsatzkräfte im Tiroler Unterland: In Waidring (Bezirk Kitzbühel) kam ein deutscher Rentner aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab – der Wagen, in dem sich auch die Ehefrau des Lenkers befand, kam auf der angrenzenden Böschung am Dach liegend zum Stillstand. Überschlagen hat sich auch ein Pick-up auf der Inntalautobahn im Bezirk Kufstein.