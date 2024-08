Mit Auto gegen Baum gekracht und überschlagen

Spektakulärer Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag in Ebbs im Tiroler Unterland: Ein 69-jähriger Einheimischer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und blieb am Dach liegen. Der Lenker erlitt Verletzungen.