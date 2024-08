Nicht nur Weltstar Adele liebt diesen Steierer

Er schaffte, was niemandem gelang: Der steirische Event- und Konzert-Guru Klaus Leutgeb holte Superstar Adele zu einer Konzertserie der Superlative nach München. Wie ihm der Coup gelang und welche Riege an VIPs in der Sogwirkung der „Queen of Music“ extra dafür in die bayerische Hauptstadt kamen.