Wanze entpuppt sich als „Eichenblätter-Vampir“

Hautirritationen nach Stich

Wenn Corythucha arcuata – so die lateinische Bezeichnung des kleinen „Blatt-Vampirs“ – von Baum zu Baum flattert, kann es sein, dass sie auf Menschen landet. Und ihren Rüssel in deren Haut bohrt. „Das ist aber eher ein Versehen“, betont Hoch: „Die Wanzen sind an Pflanzensäften interessiert, nicht am Blut von Menschen.“ Ein Stich sei jedenfalls harmlos und verursache allerhöchstens Hautirritationen. Und auch für Wälder ist das Saugen der Eichennetzwanze nicht letal – aber es kann Bäume schwächen.