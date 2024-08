Steirischer Bevölkerungsstand erreicht Rekordwert

Markant ist auch, dass die Bevölkerung immer älter wird. So gibt es immer mehr Senioren und zugleich immer weniger Kinder und Jugendliche. Zu Jahresbeginn lag das Durchschnittsalter bei 44,6 Jahren. Die älteste Wohnbevölkerung weisen die Bezirke Bruck-Mürzzuschlag und Leoben mit jeweils 47,3 Jahren auf. Laut Statistik leben außerdem am meisten Männer in Weiz, am meisten Frauen hingegen in Voitsberg. Letztere sind übrigens mit 50,6 Prozent landesweit in der Überzahl.