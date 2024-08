Pkw-Kollision: Drei Personen (19, 21, 24) verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag in St. Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau): Eine 19-Jährige verlor auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und krachte in einen entgegenkommenden Pkw. Dessen Insassen (21 und 24) wurden dabei eingeklemmt. Alle drei Beteiligten mussten ins Krankenhaus gebracht werden.