Aufregung um Interview: Trainer entschuldigt sich

Nun rudert Zorniger zurück. Er habe in der „Wortwahl total daneben gelegen“, sagt er in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video des Klubs. „Mir sind die Emotionen total durchgegangen. Das war überhaupt nicht notwendig, ich bin weit über das Maß hinausgegangen, was mir als Trainer zusteht.“ Bei Noll sowie beim gesamten Team habe er sich bereits entschuldigt.