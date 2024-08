Promi-Ansturm: Bierzelt mit Party und Politik

Landauf, landab locken Bierzelte mit Grillhendl und zünftiger Musik, aber kein Zeltfest zieht die Feierwütigen (aus ganz Österreich) so an wie das legendäre am Altausseer Kirtag. Kommendes Wochenende werden die Bierfässer wieder „o’zapft“, gefeiert wird bis zum Festhöhepunkt am Montag im traditionellen Feuerwehr-Bierzelt.