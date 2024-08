Neue Woche startet kühler, dann kommt Hitze zurück

Ein Kaltlufteinbruch, der am Sonntag in Österreich erwartet wurde, ist nicht von langer Dauer. Laut Prognose der Geosphere Austria soll bereits am Dienstag wieder freundliches Wetter herrschen, ab Mittwoch ist wieder mit Temperaturen jenseits der 30 Grad zu rechnen. Und Kaltlufteinbruch ist auch relativ: Am Montag ist mit 17 bis 29 Grad zu rechnen.