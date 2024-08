Ab 16 Uhr LIVE: Jubelt Oliver Glasner im Derby?

Ehe Eze nach dem Abpfiff in einem BBC-Interview wissen ließ: „Der Schiedsrichter hat mir gesagt, dass er zu früh gepfiffen und damit einen Fehler gemacht hätte!“ Glasner: „Wir waren eigentlich alle überrascht, dass der Referee so früh gepfiffen hatte. Obwohl wir da noch dachten, es wäre ein Tor!“ Der Oberösterreicher ist trotz der Niederlage völlig entspannt: „Die Regeln sind nun einmal so wie sie sind und deshalb beschweren wir uns darüber nicht!“