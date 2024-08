Nach Rekord standen Fans für Derby schon Schlange

„Orti“ über Kritik an seiner und Werners Person

Der aber gemeinsam mit Sportvorstand Jürgen Werner beim letzten 3:1-Erfolg in der Generali-Arena gegen WAC bei den Anhängern auf der Osttribüne nicht zum ersten Mal in der Kritik stand. „Ich kenne die führenden Köpfe, ich habe mich, auch als Spieler, stets mit der Fanszene auseinandergesetzt. Ich bin mit unseren Fans im Daueraustausch, kenne die Vorwürfe. Auch wir im Verein streben nach dem Besten, können aber gut einschätzen, was grundsätzlich möglich ist. Ich bin der Meinung, dass unser Leistungsspektrum nach wie vor nicht ausgeschöpft ist und wir viel Luft nach oben haben. Aber ich kann mich an fast keine einzige sportliche Entscheidung erinnern, die alleine von einer Person getroffen wurde“, sagt Ortlechner.