Kapfenberg setzt Erfolgslauf gegen St. Pölten fort

Der Kapfenberger SV hat seinen Sensationslauf fortgesetzt und lacht in der 2. Fußball-Liga von der Tabellenspitze. Die Obersteirer gewannen am Freitagabend mit 2:0 (1:0) gegen den höher eingeschätzten SKN St. Pölten auch ihr viertes Ligaspiel der Saison. St. Pölten ist nach vier Runden dagegen weiter sieglos. Der bisherige Spitzenreiter und Aufstiegsaspirant SV Ried tritt erst am Samstagnachmittag (14.30 Uhr) gegen den FC Liefering an.