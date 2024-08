Absage! Weltmeister pfeift auf „Wüsten“-Millionen

Laut übereinstimmenden Berichten hat Dybala dem saudi-arabischen Klub Al Qadsiah eine Abfuhr erteilt. Obwohl in die Saudis mit einem Gehalt von 75 Millionen über drei Jahre in die „Wüste“ schicken wollten, hat der Weltmeister von 2022 abgelehnt und erklärt, dass er lieber in Rom bleiben möchte.