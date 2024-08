Es müssen nicht immer Pommes und Schnitzel sein

Statt Pommes dürfen es auch Kebap und Pizza sein

Im Bezirk Jennersdorf setzt man daher im heurigen Sommer auf Lösungen abseits des klassischen Essens-Angebots in den Freibädern und am See. In der Badkantine in Heiligenkreuz laufen Kebap und Pizza mittlerweile sogar Pommes und Wurstsemmel den Rang ab. Und das kommt laut Bürgermeister Edi Zach gar nicht so schlecht an. „Die Leute besuchen die Kantine nicht nur bei ihrem Aufenthalt im Freibad, sondern holen sich das Essen auch gerne für zu Hause ab und das zeigt, dass wir abseits vom klassischen Angebot einen Weg gefunden haben, der funktioniert.“