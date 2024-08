Nach Bangen um Vertrag! So will Petersen angreifen

Es war ein ungewohntes Frühjahr für Eishockey-Stürmer Nick Petersen! Sonst hatte sich ja sein Vertrag beim KAC stets im Dezember automatisch verlängert, weil die Ausstiegsklausel nicht gezogen wurde. Diesmal aber war lange unklar, ob er bleibt. Am Ende einigte man sich Anfang Juli auch, weil der Kanadier finanzielle Abstriche machte. „Klagenfurt war immer die Priorität. Ich habe hier viele Freunde, auch abseits des Eises. Dazu fühle ich mich in der Kabine und Stadt so wohl. Auch wenn das Warten für mich hart war“, betont der 35-Jährige vor seiner siebenten KAC-Saison. „Klagenfurt ist wie eine Heimat – ich will hier sein, solange ich helfen kann.“