Megan Thee Stallion wird MTV VMAs moderieren

Swift mit höchsten Gewinnchancen

Pop-Superstar Taylor Swift geht in diesem Jahr mit den meisten Gewinnchancen in die Verleihung der MTV Video Music Awards. Mit zehn Nominierungen, darunter in den Sparten Video, Künstler und Song des Jahres, führt die 34-Jährige die Kandidatenliste an, gefolgt von dem neunfach nominierten Sänger Post Malone, der mit Swift an dem Hit-Song und Video „Fortnight“ zusammenarbeitete. Ariana Grande („We Can‘t Be Friends“), Sabrina Carpenter („Espresso“) und Eminem („Houdini“) haben je sechs Gewinnchancen.