So nackt waren die MTV Video Music Awards

„Orange Is The New Black“-Star Dascha Polanco schlüpfte für ihren Auftritt am Red Carpet in New York ebenfalls in einen durchsichtigen Fummel, verzichtete aber im Gegensatz zu Rita Ora ganz auf Unterwäsche. Reality-TV-Sternchen Sky ließ ihre XXL-Oberweite aus dem Blazer hervorlugen, Amber Rose kam als feuerrotes Teufelchen in einer Madonna-Gedächtnis-Korsage.