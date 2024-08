Trippelgut: Erlesener Weinbau mit besonderem Stil

Trippel, der zuvor eine Ausbildung zum Koch-Kellner gemacht hatte, ließ sich vor allem in Weinkellern in Korsika und Bordeaux inspirieren. „Ich verfolge den französischen Weinbau, was einen längeren Feinhefe-Einsatz und weniger Säure bedeutet. Das ganze Prozedere dauert somit zwar etwas länger als gewöhnlich, doch dafür halten die Weine auch deutlich länger“, so der Winzer, der auch als „der kleine Franzose von Kärnten“ bekannt ist.