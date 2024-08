50 Jahre Haft für Kartellmitglieder in Mexiko

In Mexiko sind elf Kartellmitglieder wegen Mordes an 122 Menschen im Jahr 2011 zu je 50 Jahren Haft verurteilt worden. Die Opfer, viele von ihnen Migranten auf dem Weg zur US-Grenze, waren im nordwestlichen Bundesstaat Tamaulipas aus den Bussen, in denen sie unterwegs waren, geholt worden.