Millionenauftrag von BMW für Grazer Softwarefirma

Auftrag läuft bis 2028

Die IT-Plattform erlaubt BMW eine schnelle Einführung neuer Funktionen. Schon in den vergangenen vier Jahren waren die Steirer an der Entwicklung beteiligt, der neue Auftrag läuft bis 2028. Auf die IT-Sicherheit der in den Pkw verbauten Systemen wird noch mehr Fokus gelegt. Laut Bearing-Point-Projektleiter Andreas Joham arbeiten derzeit 50 Mitarbeiter an diesem Projekt, die Zahl soll sich bald um 50 bis 60 Prozent erhöhen.