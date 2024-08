Unfall befürchtet: Wo ist die 14-jährige Marina?

Bangen um die erst 14-jährige Marina K. aus Innsbruck: Die junge Tirolerin ist in der Nacht auf Dienstag spurlos aus der Personalunterkunft eines Hotels in Seefeld verschwunden. Die 14-Jährige, die dort derzeit eine Lehre zur Hotelkauffrau macht, erschien am Dienstag nicht in der Arbeit. Zuvor hatte die Mutter Marina vergeblich beim täglichen „Kontrollanruf“ nicht erreicht und Alarm geschlagen. Zuletzt soll Marina gegen 6.30 Uhr in Begleitung ihres Freundes, einem etwas älteren Jugendlichen, in Gießenbach, einem Ortsteil von Scharnitz, gesehen worden sein.