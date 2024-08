„Da glaubst du, ein Atomkraftwerk explodiert“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: Rapids Erfolgslauf, Salzburgs Top-Start in die Saison, Kylian Mbappe, das MotoGP-Wochenende in Spielberg („Dort ist es so laut, dass du glaubst, ein Atomkraftwerk explodiert“) und Dominic Thiems letztes Antreten bei den US Open.