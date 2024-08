Ein grandioses „JUZIopenair“ zum großen Finale

Gemeinsam mit rund 5000 begeisterten Fans haben „Die jungen Zillertaler“ in Strass im Zillertal vergangenen Samstag ihr letztes „JUZIopenair“ gefeiert. „Wir sind begeistert von diesem megageilen Publikum und bedanken uns ganz herzlich bei allen, die mit uns gefeiert haben und bei allen, die das Openair in den letzten 25 Jahren zu dem gemacht haben, was es heute ist“, betont „JUZI“-Frontmann Markus Unterladstätter.