Nasser Wochenstart, doch der Sommer kehrt zurück

Nach einer heißen Woche erreichte uns am Sonntag von Westen eine Kaltfront. Die nass ausklingende Woche geht dann in einen nassen Montag über. Von der Früh weg bleibt es in Tirol dicht bewölkt, am Vormittag gibt es auch noch vermehrt Regen. Am Nachmittag zieht der Regen ab, doch die Wolken bleiben. Alles in allem soll auch der Montag ein feuchter Tag werden.