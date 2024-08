Mopedfahrer knallte gegen Windschutzscheibe

Der 15-jährige Leibnitzer war am Samstag gegen 19.30 Uhr mit seinem Moped auf der Liebenauer Hauptstraße in Richtung Nordwesten unterwegs. Als er an einer Kreuzung in die Neudorfer Straße einbiegen wollte, dürfte er offenbar den entgegenkommenden und geradeaus fahrenden Pkw eines 71-jährigen Steirer übersehen haben.