Lijnders: „Die besten Teams der Welt schlagen“

LASK muss auch in der Quali ran

Auch auf den LASK wartet mit dem Einstieg ins Play-off zur Europa League am Donnerstag zu Hause gegen FCSB Bukarest erstmals eine Doppelbelastung. „Wenn man Salzburg so fordert, mehr den Ball hat und mehr zu Abschlüssen kommt, muss man sich in den nächsten Matches nicht verstecken“, blickte Trainer Thomas Darazs optimistisch nach vorne. Die positive Reaktion der Zuschauer trotz Niederlage sei schön gewesen. „Ich hoffe, wir werden uns in naher Zukunft für solche Leistungen belohnen können“, sagte Darazs.