Erdbeben der Stärke 7,2 vor ostrussischer Küste

Das Epizentrum des Bebens lag unter dem Pazifischen Ozean in rund 51 Kilometern Tiefe. In Russland war es zu dem Zeitpunkt Sonntagmorgen (7 Uhr). Fachleute beobachten die Situation, doch in der Nacht lagen noch keine Erkenntnisse zu möglichen Toten, Verletzten oder Schäden vor.



Hier sehen Sie einen Tweet zu dem Ereignis.