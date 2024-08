In Altach wird Kühbauer sonntags zum „Rekord-Didi“

Altach wartet 2024 noch auf Heimsieg

Am besten gleich heute, am besten gleich in Altach – wo „Rekord-Didi“ mit seinen Jungs überdies für ein Jubiläum sorgen könnte: Ein „Dreier“ wäre der 70. Auswärtssieg in Wolfsbergs Bundesliga-Historie! Ist allein aufgrund der Heimschwäche der Vorarlberger mit Sicherheit kein Ding der Unmöglichkeit: Die Elf von Ex-Wolf Joki Standfest (der unter „Küh“ natürlich noch spielte!) hat am 5. Dezember 2023 (!) mit einem 3:0 über Austria Lustenau ihren bislang letzten Triumph in der Cashpoint-Arena gefeiert!