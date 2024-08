SPG Lustenau/Dornbirn will jetzt nachlegen

Heute, nur drei Tage später, stehen die Messestädterinnen nun schon in Runde zwei erneut auf dem Rasen. Dieses Mal auswärts, die SPG reist nach Bergheim. Die Salzburgerinnen unterlagen am ersten Spieltag mit 1:3 beim SCR Altach, ein Ergebnis, das Stocker nicht ungern heute auch so oder ähnlich sehen würde. „Mit einem Sieg hätten wir unseren Auftakt aus dem vergangenen Aufsteigerjahr wesentlich verbessert“, meint der 57-Jährige, der weiterhin auf Stürmerin Carina Brunold (Meniskus) verzichten muss – im letzten Spieljahr hatten die Dornbirnerinnen nach drei Runden vier Punkte auf dem Konto.