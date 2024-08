Knapp 34.000 Blitze ließen Steiermark erleuchten

In Admont steht Wald in Flammen

Während im Grazer Raum oder in der Weststeiermark zwar ein Blitz-Stakkato für spektakuläre Bilder sorgte, aber kaum ein Regentropfen fiel, hielt das Unwetter die Einsatzkräfte in der Obersteiermark gehörig auf Trab. In Admont löste ein Blitzschlag am Eingang zum Gesäuse einen Waldbrand aus. Dieser war auch Samstagmittag noch nicht gelöscht. Ein Hubschrauber des Innenministeriums und 37 Feuerwehrleute der Wehren Hall, Admont, Aigen und Zauchen standen im Einsatz.