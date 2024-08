In Mattsee wartet eine Reinanke im Brat-Dessous

Fisch mit dünner Mehlschicht melieren, nicht mit Mehl zupappen. Mit Kräutern (am besten im Bündel), Knoblauch füllen. In schwerer Pfanne mit reichlich Olivenöl (ca. 150 Grad) beidseitig anbraten, auch mal auf den Kopf stellen. Fisch soll nicht trocken, sondern glasig sein. Am Ende für, zwei bis drei Minuten in den heißen Ofen geben. Tipp: Vorm Servieren den Fisch zusätzlich mit einer Zitronenscheibe füllen.