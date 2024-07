Festival-Dosen bleiben in „prägsamer“ Erinnerung

Rechtzeitig vor Festivalbeginn am 14. August wurde es nun präsentiert. So werden beim Festival vor Ort etwa 30.000 Getränkedosen gesammelt und ein Teil davon gleich vor Ort in der neuen mobilen Anlage bearbeitet – nämlich eingeschmolzen und zu kostbaren Erinnerungsstücken verarbeitet: Die Besucher können daraus eine Münze prägen und zum Andenken mit nach Hause nehmen. Das Projekt ist eine originelle Ergänzung zu bestehenden Recyclingmaßnahmen.