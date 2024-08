Sheeran: Ein Superstar unter Aufsicht

Immer noch sorgt die Absage aller drei Wien-Konzerte aufgrund eines vereitelten Terroranschlags von Megastar Taylor Swift für reichlich Emotionen und enttäuschte Gesichter nicht nur unter den unzähligen „Swifties“. Ein 19-Jähriger plante, wie berichtet, mittels Sprengstoff, Macheten und Messern unzählige Menschen vor dem Happel-Stadion in Wien mit in den Tod zu reißen. Er und weitere Mittäter wurden in NÖ und Wien festgenommen.