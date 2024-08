„Turbo-Bäume“ für weniger Kohlendioxid-Belastungen

Das Unternehmen Naturevest mit Sitz in Kilb im Bezirk Melk hat nun federführend an der Entwicklung eines Standards für das neue Zertifikat „Proba“ mitgearbeitet. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Paulownia-Bäume, die zu den am schnellsten wachsenden Baumarten der Welt zählen. Monatelang wurde mit Unterstützung des blau-gelben Betriebs eine Methodologie zur Berechnung der CO2-Bindung dieser Pflanzen entwickelt.