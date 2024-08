Klitschko: Kampf für die Demokratie und Freiheit

Wie so viele Menschen war auch Macdonald vom brutalen Angriffskrieg erschüttert und wollte mit der Dokumentation ein Statement setzen. „Die Ukraine kämpft für die Freiheit. All das, was wir gewohnt sind und was die Welt besser macht. Das wollte ich zeigen. Der Streit zwischen Klitschko und Selenskyj ist persönlicher Natur. Sie haben eine ähnliche Weltanschauung und liegen gar nicht weit voneinander entfernt. Es war interessant zu sehen, wie solche Friktionen selbst im Krieg nicht ganz wegfallen können.“ Das Filmteam folgt Vitali Klitschko in sein Büro, zu internationalen Polit-Verhandlungen, aber auch zu seiner geliebten Mutter, seinen beiden Söhnen und der Ex-Frau, die sich 2022 von ihm scheiden ließ. So wurde aus der geplanten Kriegsdokumentation plötzlich auch eine sehr persönliche Lebensschau eines Workaholics mit Sinn für Gerechtigkeit und Frieden.