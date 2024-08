Ganz wie im Mittelalter: Hier sind die Ritter los!

Seit 26 Lenzen (Jahren) finden auf der Burg Sommeregg, direkt in Seeboden am Millstätter See, die Ritterspiele statt. Schon beim Betreten des Marktareals, direkt unter der Burg, hat man das Gefühl, ein Jahrtausend in der Zeit zurückversetzt zu sein: aus der Ferne hört man Pferde wiehern, unterlegt mit Dudelsackmelodien, der Geruch von Gewürzen ferner Länder liegt in der Luft. Menschen in Kitteln und mittelalterlichen Kleidern stehen an den Marktständen und begrüßen Neuankömmlinge.