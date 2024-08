Auto stürzt in Meer: Steirer rettet Bub und Oma

Am vergangenen Sonntag wollte Zelger mit seiner Frau eine Radtour in Izola machen: „Plötzlich hab ich ein Platschen und ein lautes metallisches Kratzen gehört“, erzählt er der „Krone“: Nur etwa zehn Meter entfernt war ein Auto ins Meer gestürzt. Wie sich später herausstellte, dürfte die Lenkerin auf einem Parkplatz die Kupplung zu schnell losgelassen haben, der Wagen stürzte daraufhin über die Kante der Mole ins Wasser und trieb zunächst noch an der Oberfläche.