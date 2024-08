Pep Lijnders: „Das war richtig guter Fußball!“

Pepijn Lijnders (Salzburg-Trainer): „Wir haben eine unglaubliche erste Hälfte gespielt. Die Tore waren irre. Das war richtig guter Fußball. Wie wir hier ins Spiel gestartet sind, wie wir die freien Spieler gefunden haben, wie unser Gegenpressing funktioniert hat, wie wir mit ihren langen Bällen umgegangen sind, das war exzellent. Aber andererseits: Kompliment an den Gegner, der zurückgekommen ist. Wir waren so müde in den letzten 20 Minuten, wir waren so, so müde. Nur ein Team mit diesem Spirit bekommt dieses Resultat. Es ist hier wirklich nicht einfach zu spielen. Du willst nicht, dass dieses Stadion aufwacht und hinter der Mannschaft steht.“