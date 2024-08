Baukartell: Millionenstrafe für Tiroler Firma fix

Straßenbau vorwiegend betroffen

Das aufgedeckte Kartell betrifft den Wirtschaftszweig der Bauwirtschaft in ganz Österreich, wobei schwerpunktmäßig der Bereich Straßenbau involviert ist. Betroffen sind sowohl öffentliche aber auch private Auftraggeber. Es handelt sich um eine große Anzahl an Bauvorhaben, die Ermittlungen der BWB dauern an.