Folge 10: Habsburg 2.0

Ferdinand Zvonimir Habsburg ist der Sohn von Karl und Francesca Habsburg. Auch er gehört wie sein Vater Karl Habsburg dem Orden vom Goldenen Vlies an. Ferdinand Habsburg schlug eine Karriere im Motorsport ein. Er startete er in der europäischen Formel-3-Meisterschaft, seit 2022 tritt er in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft an. Auch mit ihm hat Martina Winkelhofer gesprochen.