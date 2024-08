Folge 9: Habsburg und die Windsors

Nur eine einzige europäische Dynastie kann es mit den britischen Royals aufnehmen: Die Habsburger. Österreichs ehemaliges Herrscherhaus war 650 Jahre an der Macht und regierte so wie die Briten ein Weltreich. Sehen Sie in Folge neun der Habsburger-Serie auf krone.tv die einzigartige Geschichte der Kronen und Krönungen.