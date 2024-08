Andi Herzog trauert um verstorbenen Vater „Burli“

„Wir werden Anton ‘Burli‘ Herzog als einen Mann in Erinnerung behalten, der den Fußball lebte und dessen Name für immer mit der Geschichte des österreichischen Fußballs verknüpft sein wird. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden, Burli“, heißt es in einem Klubstatement der Admira. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt.