Wirbel um „Geldstrafen“ für kleinere Vereine

Der Großteil begrüßte Maßnahme

Weil sich in den vergangenen Jahren an den Auf- und Abbauarbeiten nämlich immer weniger beteiligten, wurde von Bürgermeister Andreas Hueber (SPÖ) vorgeschlagen, dass jene teilnehmenden Vereine, die nicht mithelfen wollen oder können, 100 Euro an die anderen bezahlen sollen. „Sieben Vereine waren dafür, drei eher kleinere dagegen“, weiß Hueber, der nun heftig dafür kritisiert wird. Denn Vereine wie die Pfadfinder hätten dadurch auf eine Teilnahme verzichtet.