Avtio! Kuen sagt Griechenland nach zwei Jahren ade

Stress hat er keinen. Vielleicht hat er sich die Gelassenheit auch in Griechenland angeeignet. „Es waren zwei wunderbare Jahre für Lea und mich in Athen“, gesteht Andreas Kuen, „wir hätten uns auch vorstellen können, noch dort zu bleiben.“ Es gab ja Angebote, aber keines, das ihn schlussendlich absolut zufrieden stellen konnte. Daher brachen die Kuens ihre Zelte in Athen ab. Avtio – ade!