Alcaraz: „Ist eines meiner Hauptziele ab sofort“

Alcaraz schlägt in Cincinnati auf

Im Race für das Saisonabschlussturnier der besten acht Spieler ist Alcaraz Zweiter, nur 450 Punkte hinter Sinner. „Natürlich ist es immer mein Ziel, die Nummer eins zu sein, und das Race ist auch ein wichtiges Ranking für mich. Wenn du da am Ende des Jahres vorne bist, schaut es im Ranking meist ähnlich aus. Ich konzentriere mich voll darauf“, sagte der Olympia-Silbermedaillen-Gewinner. In dieser Woche ist das beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati der Fall. Alcaraz hat dort wie auch Sinner ein Auftakt-Freilos, Djokovic sagte seine Teilnahme nach dem Olympiatriumph hingegen ab.