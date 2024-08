Impfung verringerte Covid-19-Sterblichkeit um 59%

An der internationalen Studie haben auch Bernhard Benka von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sowie die Wiener Virologin Monika Redlberger-Fritz (MedUni Wien) als Co-Autoren mitgearbeitet. „Unseres Wissens nach ist das die erste retrospektive (zurückschauende; Anm.) Beobachtungsstudie, welche die Wirkung der Covid-19-Impfung bei Erwachsenen nach Alter und Virusvariante über die gesamte Pandemie-Periode hinweg in vielen Staaten analysierte“, schrieben die Wissenschafter in der Publikation.