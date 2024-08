Bayern-Frust! Wunschtransfer droht zu platzen

Euphorie weicht dem Transfer-Kater

Der Spieler kündigte unterdessen an, sich auf das Olympische Fußball-Turnier mit Frankreich zu konzentrieren und erst im Anschluss seine Zukunft zu entscheiden. In der Zwischenzeit gelang Bayern in den Verhandlungen mit Manchester United wohl der Durchbruch und De Ligt sowie Mazraoui stehen vor einem Doppelwechsel in die Premier League. Damit hätte der Rekordmeister die nötigen Einnahmen lukriert, um das Angebot an Rennes zu erhöhen und den Doue-Deal zu finalisieren.