Mayer trotzte brutaler Strecke – Sieg an Hassan

Rempelei in Zielkurven

Auf den engen Zielkurven versuchte, die Äthiopierin ihre Führung zu halten, kurz kam es sogar zu einer Rempelei, ehe die Niederländerin, die in Paris schon Bronze über 5000 und 10.000 Meter gewonnen hatte, doch einen Weg vorbei fand und ihre Sprintstärke ausspielte. In 2:22:55 stellte sie wie tags zuvor Tamirat Tola (ÄTH) einen neuen olympischen Rekord auf. Assefa blieb Silber in 2:22:58, Obiri holte Bronze in 2:23:10.