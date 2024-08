Schmidbauer/Kokas im Madison nicht im Ziel

Der U23-Europameister kam unverhofft zu seinem Olympia-Debüt. Eigentlich wäre Tim Wafler an der Seite von Schmidbauer an den Start gegangen. Der Wiener musste allerdings verletzt passen, da eine Sehnenentzündung in der Hüfte wieder akut geworden sei. Am Donnerstag hatte Wafler im Omnium-Bewerb noch Rang 13 belegt.